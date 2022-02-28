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Депутат рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье в условиях санкций

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье в условиях санкций
Фото: pixabay.com

Поддержка бизнеса в условиях санкций и других вызовов современности является приоритетом для Подмосковья. Такое заявление сделал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике Тарас Ефимов.

Он подчеркнул, что вопрос создания благоприятных условий для развития бизнеса всегда был одним из приоритетов в Московской области.

— В любой ситуации мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения благоприятных условий для бизнеса, — сказал Ефимов в комментарии РИАМО.

Он отметил, что в регионе применяются различные меры поддержки предпринимателей, например, налоговые льготы. В прошлом году действовали льготы для 27 категорий налогоплательщиков.

Повышенное внимание уделяется развитию малого бизнеса. Для развития данной сферы введена упрощенная система налогообложения.

Ефимов добавил, что дополнительная поддержка будет оказываться предприятиям, которые растут и расширяются, имеют хорошие экономические показатели.

До этого сообщалось, что корпорация развития Московской области привлекла в регион 84 инвестора в 2021 году.

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