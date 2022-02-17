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Корпорация развития Московской области привлекла в регион 84 инвестора в 2021 году

Ирина Игнатенко

Общество
Корпорация развития Московской области привлекла в регион 84 инвестора в 2021 году
Фото: pixabay.com

В прошлом году Корпорация развития Московской области (КРМО) поспособствовала привлечению в регион 84 инвесторов, которые намерены вложить в свой бизнес около шестидесяти миллиардов рублей. Об этом рассказал генеральный директор организации Владимир Слипенькин.

Он отметил, что с приходом инвесторов и открытием новых предприятий в регионе появилось около шести тысяч новых рабочих мест.

— Это достаточно высокие показатели. Для сравнения, аналогичные показатели в 2020 году были в два с лишним раза меньше, — сказал Слипенькин в комментарии РИАМО.

Слипенькин добавил, что с учетом геополитической ситуации и пандемийных ограничений в 2022 году корпорация планирует сохранить показатели прошлого года и по возможности их улучшить.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации — привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

До этого Владимир Слипенькин сообщил, что на территории Московской области появятся еще 29 индустриальных парков.

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