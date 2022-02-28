ЮНЕСКО отозвала представителя, прибывшего в Россию с инспекцией Байкала

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Всемирная организация ЮНЕСКО отозвала своего представителя Сузанну Кари, которая прибыла в Россию с целью инспектирования Байкала. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в Министерстве природы Российской Федерации.

— Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Уточняется, что до отъезда Кари обсудит с российской стороной вопросы, которые стоят на повестке дня, однако это будет происходить вне запланированной миссии.

Миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы направлена на оценку негативного воздействия на воды Байкала. Мероприятия в рамках миссии должны были проходить в период с 28 февраля по 5 марта, передает РИА Новости.

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