Бочкарев сообщил о завершении строительства автобусного парка в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Специалисты завершили возведение автобусного парка на 300 автобусов и электробусов в поселении Краснопахорское в Новой Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 28 февраля.

Он отметил, что транспортный объект возвели недалеко от деревни Красная Пахра.

По словам заммэра, всего на территории земельного участка общей площадью свыше 10 гектаров построили несколько корпусов. Среди них склад с гаражом, контрольно-технический пункт, производственное и административно-бытовое здания, а также несколько сооружений инженерной отрасли.

— Для заправки автобусов на территории предприятия построена автозаправочная станция, а электробусы будут заряжаться с помощью стационарных зарядных станций с возможностью ультрабыстрого и медленного заряда. Проектом предусмотрена столовая и медпункт для персонала, для личного транспорта сотрудников доступна парковка на 88 машино-мест, — добавил он.

Бочкарев уточнил, что прилегающие к автобусному парку территории также озеленили и благоустроили.

Накануне стало известно, что автобусные маршруты № 239, с811 и 92 стали электробусными.