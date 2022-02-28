Российские ученые обнаружили аномалии в мозгу у переболевших коронавирусом

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Ученые НИТУ МИСиС и Московского государственного университета имени Ломоносова провели исследование, в ходе которого обнаружили возможные неврологические последствия в мозгу людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета.

В эксперименте приняли участие 72 человека, 32 из которых переболели коронавирусом, а 40 ни разу не сталкивались с болезнью.

— Участникам исследования была дана речевая задача: в течение трех секунд на экране демонстрировались слова, которые нужно было прочесть про себя. <…> По итогам исследования, аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80 процентов испытуемых, ранее переболевших COVID-19, — уточняется в сообщении пресс-службы.

Неинвазивный нейроинтерфейс, который в исследовании задействовали учены, планируются использовать для диагностики неврологических последствий у переболевших ковидом граждан, передает агентство городских новостей «Москва».

Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг, 17 февраля заявил о том, что последствия от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» могут быть столь же серьезными, как и после других вариантов.