Все системы жизнеобеспечения Москвы продолжают работать в штатном режиме

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Все системы жизнеобеспечения столицы продолжают действовать в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

— Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств, — заявили в пресс-службе.

В понедельник температура воздуха в Москве прогреется до плюсовых значений. Однако ночью ожидается похолодание до минус девяти градусов, говорится в сообщении комплекса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.