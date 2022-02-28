Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: ДНР и ЛНР продвинулись в наступлении еще на 19 километров

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ДНР и ЛНР продвинулись в наступлении еще на 19 километров
Фото: glava-lnr.info

Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продвинулись еще на 19 километров в наступлении. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР и ЛНР установили контроль в Артеме, Сухановке, Хворостянке, Новом Айдаре и заблокировали районный центр Волноваха, передает РИА Новости.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. По данным Минобороны, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Украина ЛНР ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте