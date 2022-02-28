Минобороны: ДНР и ЛНР продвинулись в наступлении еще на 19 километров

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Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продвинулись еще на 19 километров в наступлении. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР и ЛНР установили контроль в Артеме, Сухановке, Хворостянке, Новом Айдаре и заблокировали районный центр Волноваха, передает РИА Новости.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. По данным Минобороны, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.