Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов, передает РИА Новости.

27 февраля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что армия РФ уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.