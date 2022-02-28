Российская армия уничтожила более 1100 военных объектов на Украине

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры страны. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что солдаты РФ подбили 314 танков, 57 систем реактивного залпового огня, 121 миномет и артиллерийскую установку, 274 военных автомобиля, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.