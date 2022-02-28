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Бочкарев оценил готовность лечебно-диагностического комплекса в Покровском-Стрешневе

Георгий Соланович

Город
Бочкарев оценил готовность лечебно-диагностического комплекса в Покровском-Стрешневе
Фото: Пресс-служба МУФ
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63с1 Карта всех событий

Работы по строительству инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на северо-западе столицы готовы на две трети. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы ведется строительство Инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1, который станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. В настоящий момент строительство объекта завершено на 67 процентов, — уточнил он.

Комплекс будет состоять из трех объединенных подземным этажом зданий и предназначен для госпитализации граждан с вирусными инфекциями, а также оказания качественной медицинской помощи. Всего в корпусах расположатся 546 мельцеровских боксов, резюмировал Бочкарев.

До этого Бочкарев сообщил о завершении строительства автобусного парка в Новой Москве. Он отметил, что транспортный объект возвели недалеко от деревни Красная Пахра. Бочкарев уточнил, что прилегающие к автобусному парку территории также озеленили и благоустроили.

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