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«Россия пришла с миром»: жительница Херсонщины рассказала, как местные встречали русских

Рафаэль Залян

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«Россия пришла с миром»: жительница Херсонщины рассказала, как местные встречали русских
Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Российские солдаты взяли под свой контроль большинство населенных пунктов Херсонской области. В городах и селах, расположенных в непосредственной близости с Республикой Крым, россиян встречают и ждут многие местные жители. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала жительница приморского города Скадовск Анастасия Проценко (данные человека изменены — прим. «ВМ»).

По словам женщины, она вместе с семьей была вынуждена покинуть родной дом и переехать на время к знакомым, чтобы переждать, пока прекратятся перестрелки в ее районе:

— Я живу возле военной части, и с самого начала именно там были слышны взрывы. Мы, собственно говоря, по этой причине и уехали. Но когда выяснилось, что в дома людей начали врываться и выносить ценности, мы решили вернуться домой на свой страх и риск. Побоялись, что и к нам проберутся. Оказывается, что все эти взломы и мародерства устраивают представители «Правого сектора»*, а не русские, как некоторые у нас изначально думали.

Собеседница «ВМ» отметила, что большинство местных жителей надеются на то, что город полностью перейдет под контроль России и в регионе удастся сохранить мир:

— У нашего знакомого плантация на поле есть с фруктами и овощами. И буквально на днях, 26 февраля, когда он пошел туда, к нему на танках подъехали российские солдаты. Сначала он испугался, но потом спросил, мол, стоит ли ему вообще заниматься своим производством или лучше уезжать из родного края и забыть о своем бизнесе и заботах. Ему ясно дали понять, что Россия пришла с миром к местному населению и никуда убегать не надо. Мы, честно говоря, все здесь хотим, чтобы нас уже забрала Россия в свой состав, потому что националисты творят все что хотят, а потом распространяют информацию о том, что это будто дело рук россиян.

Анастасия также рассказала, что на въезде в город и возле военной части стоят несколько танков из РФ, но в них нет солдат:

— Складывается впечатление, что ребята вышли прогуляться. Но в целом техники много.

Собеседница «ВМ» также отметила, что в настоящее время в городе спокойно и никаких военных действий не проводится.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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