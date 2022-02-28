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Мужчина жестоко избил и ограбил пенсионерку на юге Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина жестоко избил и ограбил пенсионерку на юге Москвы
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Мужчина избил и ограбил пенсионерку на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 28 февраля.

По словам представителя ведомства, потерпевшая сидела на скамейке возле одного из домов на Варшавском шоссе, когда злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове, после чего забрал сумку и скрылся.

— Оперативниками ОМВД России по Нагорному району совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в грабеже, совершенном в отношении пожилой женщины, — добавила Волк.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 февраля полиция задержала серийного вора, который орудовал в районе Люблино.

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