Мужчина жестоко избил и ограбил пенсионерку на юге Москвы
Мужчина избил и ограбил пенсионерку на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 28 февраля.
По словам представителя ведомства, потерпевшая сидела на скамейке возле одного из домов на Варшавском шоссе, когда злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове, после чего забрал сумку и скрылся.
— Оперативниками ОМВД России по Нагорному району совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в грабеже, совершенном в отношении пожилой женщины, — добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
22 февраля полиция задержала серийного вора, который орудовал в районе Люблино.