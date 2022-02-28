Возведение детской областной больницы продолжается в Красногорске

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Строительство многопрофильной детской больницы продолжается в Красногорске, передает портал «Подмосковье сегодня».

В настоящее время строительные бригады осуществляют армирование и бетонирование фундаментной плиты и колонн технического подполья. На объекте задействовано порядка 140 строителей и 35 единиц специальной строительной техники.

Сообщается, что строительные работы ведутся с опережением ранее установленного графика. Новое медицинское учреждение возводят на территории области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь появится восьмиэтажное здание больницы, в котором разместят 28 различных отделений. Также будет создан консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену и стационар на 420 мест.

28 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники в разных районах Москвы. Реконструкция поликлиники № 129 началась в 2020 году и завершена в феврале текущего года. На месте старой поликлиники появилось абсолютно новое здание, с новой планировкой.