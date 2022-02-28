Гинеколог назвала рецепты хорошего самочувствия при менопаузе

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Врач акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Екатерина Жуманова рассказала о том, как поддержать женское здоровье в период менопаузы.

Она напомнила, что средний возраст для наступления климакса у женщин, согласно ВОЗ, составляет 52 года. Зачастую среди симптомов менопаузы отмечают частую смену настроения и приливы.

— Терпеть эти проявления не нужно. С такими проблемами сталкиваются около 75 процентов женщин. В период после 50 обменные процессы идут куда медленнее, однако менопауза не является преградой для того, чтобы похудеть. Либидо можно также отрегулировать, — сказала гинеколог в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Чтобы симптомы менопаузы перестали мучить, необходима дозированная физическая нагрузка, добавление в рацион овощей и ненасыщенных жирных кислот. Обмен веществ в этот период нужно разогнать как можно сильнее, чтобы не допустить прибавку в весе.

— Лечить серьезную симптоматику нужно при помощи заместительной гормональной терапии. Такое лечение предупреждает развитие онкологии. Тем, у кого есть противопоказания, назначают фитоэстрогены — вещества растительного происхождения, которые похожи на настоящие женские гормоны и используются в качестве средств негормональной терапии. Они помогают поддерживать нормальный уровень настроения, благоприятно воздействуют на память и ЦНС, а также замедляют старение кожи и укрепляют кости, что является профилактикой остеопороза. Фитоэстрогены содержатся в бобовых, соевых продуктах, винограде, — сказала врач.

Она добавила, что антивозрастная косметика с экстрактом цимицифуги и дикого ямса поможет предотвратить пигментацию, увлажнит кожу и простимулирует выработку коллагена.

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