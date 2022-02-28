Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые выходные марта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В первые выходные марта москвичей ждут минусовые температуры, возможно увеличение снежного покрова. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— В ночь на субботу, 5 марта, будет минус один — минус шесть градусов. В ночь на воскресенье ожидается минус пять — минус десять. Дневные температуры тоже прогнозируются отрицательные. В субботу столбики термометров покажут от нуля до минус пяти, в воскресенье ожидается плюс один — минус четыре. Поэтому возвращаемся к нормальной по климату погоде марта, — уточнил он.

Высота снежного покрова на данный момент, по словам синоптика, составляет 18 сантиметров. К следующему вторнику значение может увеличиться до 20 сантиметров.

В первый день весны Цыганков ожидает в столице переменную облачность без осадков. Столбики термометров 1 марта покажут от нуля до плюс двух градусов, 2 числа — до плюс трех градусов, 3-4 марта вероятны осадки в виде мокрого снега и температура до плюс четырех градусов, передает «Москва24».

В начале марта в столичном регионе прогнозируются морозы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что выше нуля температура будет повышаться только после полудня.