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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале весны

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале весны
Фото: Анна Быкова

В начале марта в столичном регионе прогнозируются морозы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что выше нуля температура будет повышаться только после полудня.

Такая погода связана с влиянием антициклона.

— Температура прогнозируется на два градуса выше нормы, но не на десять, как это было в феврале. Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля, — рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Так, в Москве ожидается минус шесть градусов, а по области — до минус десяти.

Кроме этого он отметил, что такая температура будет близка к многолетним значениям.

— В среду ночи начнут теплеть до нуля градусов, а днем в четверг и пятницу может быть до плюс пяти градусов, — заключил синоптик.

Недавно Вильфанд рассказал, что в этом году в начале марта высота сугробов в Москве будет меньше в два раза, чем обычно. Он объяснил, что это явление может быть связано с очень теплым февралем.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы.

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