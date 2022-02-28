Названы знаки зодиака, под которыми рождаются самые желанные женщины

Фото: Pexels

Астрологи назвали знаки зодиака, представительницам которых не нужно прилагать особых усилий, чтобы завести любого мужчину.

Так, женщины-Козероги могут похвастаться харизмой и шармом. Они часто бывают холодны к противоположному полу, намекая им на соблюдение дистанции. Однако представительницы этого знака, которые влюбятся по-настоящему, способны на все ради избранника.

Женщины-Водолеи привлекают мужчин своей энергетикой, обаянием и внешностью. Эти дамы на редкость избирательны. Перед тем как завязать новые отношения, они долго приглядываются к претенденту. Из-за этого они часто остаются одинокими.

Рожденные под знаком Рака, не готовы сдерживать эмоции и поддаются порывам страсти. Влюбленная женщина подарит избраннику много поцелуев и ласки, поэтому их партнер чувствует себя комфортно и уютно.

Женщины-Львы в любви самоотвержены и решатся на многое, чтобы осчастливить своего мужчину. Они боготворят возлюбленного и поддерживают его в любых начинаниях.

Стрельцы настоящие хранительницы семейного уюта. Из них обычно получаются заботливые жены и отличные матери. Они дарят партнеру счастье и тепло и пытаются огородить их негативных эмоций.

До этого экстрасенс Виктория Райдос рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в период с 28 февраля по 6 марта.