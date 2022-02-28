«Замечательные»: Подольская поделилась трогательным семейным фото

Фото: instagram/nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская выложила фотографию в Instagram, на которой запечатлены несколько поколений семьи Пресняковых.

На снимке позируют Владимир Пресняков-старший и младший, а также сын супруга Подольской от первого брака Никита и их общие дети Артем и Ваня.

— Самое главное — это семья! — подписала Наталья фото.

«Семья у вас замечательная»; «Согласна! Семья всегда должна быть на первом месте»; «Аксиома»; «Замечательные мужчины», — поддержали певицу подписчики в комментариях.

До этого Подольская выложила фотографии семейного отдыха на Мальдивах. На первой фотографии запечатлена певица со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым, на втором — их дети. Певица предложила своим фанатам выбрать «пару года» и проголосовать, какое фото лучше. Ожидаемо, что фанаты Подольской не смогли выбрать лучший снимок и заявили, что обе фотографии прекрасны.

Ранее стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков купили элитную недвижимость. Как оказалось, пара не планирует переезжать в новое жилище, потому что купленные квартиры предназначаются маленьким сыновьям супругов.