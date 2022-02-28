В Москомстройинвесте заявили, что завершение строительства проблемных домов идет в плановом режиме
Завершение строительства проблемных домов ведется в плановом режиме. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
— Все проблемные жилые комплексы Москвы будут достроены, а права участников долевого строительства — восстановлены. Сейчас завершение строительства проблемных корпусов ведется в плановом режиме, — уточняется в сообщении.
Глава ведомства Анастасия Пятова добавила, что при строительстве используются отечественные материалы, а жилые комплексы обеспечены финансированием, что минимизирует риски в текущей ситуации.
Пятова подчеркнула, что за счет средств городского бюджета достраивается 15 объектов, а силами застройщика АО «Мосотделстрой» — три. Более того, мероприятиями «Дорожной карты» определены сроки завершения строительства по всем объектам, а также сроки восстановления прав граждан.
На данный момент Москомстройинвест ведет работу по оптимизации конкурсных процедур для сокращения сроков по поставке и оплате необходимого для строительства оборудования, передает агентство городских новостей «Москва».
4 февраля сообщалось, что Москомстройинвест в 2021 году проверил половину столичного рынка долевого строительства.