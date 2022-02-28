Российские паралимпийцы оценили условия проживания и тренировок в Пекине

Фото: paralymp.ru

Через четыре дня стартуют Паралимпийские игры 2022 года. Все атлеты прибыли к месту стартов и уже приступили к тренировкам.

Спортсмены высоко оценили условия проживания и тренировок, отметив старания организаторов. Для них были созданы просторные помещения с большими комнатами и спальнями. Для колясочников кровати оборудованы специальными вспомогательными устройствами.

Одна из самых многочисленных делегаций на этих Играх это сборная России – 71 спортсмен. Самый титулованный в команде — Алексей Бугаев — обладатель семи паралимпийских наград в горных лыжах. В 2014 году он триумфально выступил на Паралимпийских играх и пополни копилку сборной двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями, передает «МИР 24».

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

17 февраля исполком ПКР утвердил состав российской сборной на Паралимпийских играх в Пекине. Сборную представят 20 паралимпийцев из Москвы, 15 — из Московской области, 7 — из Ханты-Мансийского автономного округа и 5 — из Тюменской области.

Источник: mir24.tv