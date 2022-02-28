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Врачи назвали способ снизить на треть риск болезни Альцгеймера

Анастасия Колоскова

Общество
Врачи назвали способ снизить на треть риск болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos

Хорошая физическая форма позволяет на треть снизить риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонской больницы, проанализировав данные о 650 тысячах людей в возрасте около 61 года.

Исследователи разбили участников на пять групп. В основу разделения лег уровень физической подготовки, который оценивался с учетом теста на беговой дорожке.

К началу исследования ни у кого из участников не была диагностирована болезнь Альцгеймера. В течение последующих 9 лет признаки болезни проявлялись на 33 процента реже у группы, в которую входили наиболее физически подготовленные люди.

Авторы работу утверждают, что увеличение активности позволит снизить риск развития болезни Альцгеймера, учитывая тот факт, что в настоящее время нет «адекватных методов для предотвращения или остановки прогрессирования болезни».

Они планируют разработать шкалу, отражающую преимущества, которые даст улучшение физической формы.

Отмечается, что в исследовании по преимуществу учитывались данные белых мужчины. Они намерены выяснить, как проявят себя другие категорий населения, пишет «Медикфорум».

До этого британский сомнолог Нарван Амини рассказал о способе, который поможет снизить риски развития болезни Альцгеймера.

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