Врачи назвали способ снизить на треть риск болезни Альцгеймера
Хорошая физическая форма позволяет на треть снизить риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонской больницы, проанализировав данные о 650 тысячах людей в возрасте около 61 года.
Исследователи разбили участников на пять групп. В основу разделения лег уровень физической подготовки, который оценивался с учетом теста на беговой дорожке.
К началу исследования ни у кого из участников не была диагностирована болезнь Альцгеймера. В течение последующих 9 лет признаки болезни проявлялись на 33 процента реже у группы, в которую входили наиболее физически подготовленные люди.
Авторы работу утверждают, что увеличение активности позволит снизить риск развития болезни Альцгеймера, учитывая тот факт, что в настоящее время нет «адекватных методов для предотвращения или остановки прогрессирования болезни».
Они планируют разработать шкалу, отражающую преимущества, которые даст улучшение физической формы.
Отмечается, что в исследовании по преимуществу учитывались данные белых мужчины. Они намерены выяснить, как проявят себя другие категорий населения, пишет «Медикфорум».
До этого британский сомнолог Нарван Амини рассказал о способе, который поможет снизить риски развития болезни Альцгеймера.