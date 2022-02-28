Минфин РФ предложил провести масштабную амнистию капиталов

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Министерство финансов России разработало предложения о проведении глобальной амнистии капиталов. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, амнистия будет более масштабной, нежели это было в 2015, 2018 и 2019 годах.

— Мы это делаем с целью гарантий для российского капитала, который сегодня находится за рубежом, — цитирует министра ТАСС.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.