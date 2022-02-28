Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минфин РФ предложил провести масштабную амнистию капиталов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Минфин РФ предложил провести масштабную амнистию капиталов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министерство финансов России разработало предложения о проведении глобальной амнистии капиталов. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, амнистия будет более масштабной, нежели это было в 2015, 2018 и 2019 годах.

— Мы это делаем с целью гарантий для российского капитала, который сегодня находится за рубежом, — цитирует министра ТАСС.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

Читайте также:
Минфин РФ Антон Силуанов Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обиженный трубный рев

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Все мнения
О проекте