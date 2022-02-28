Названы опасные последствия переизбытка витамина D

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В период пандемии и холодов важно поддерживать достаточный уровень витамина D в организме. Однако специалисты предупреждают, что его чрезмерное употребление может спровоцировать опасные заболевания.

— Прием слишком большого количества добавок с витамином D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме, что может навредить состоянию костей, почек, сердца, — поясняют медики.

По словам экспертов, более частое последствие при витаминизации является накопление кальция в крови (гиперкальциемия — прим. «ВМ»), которое вызывает тошноту и рвоту. Также проявляется в потере аппетита, в ощущении слабости и частом мочеиспускании.

При употреблении добавок с витамином D суточная норма вещества должна соответствовать 10 мкг, отмечают специалисты.

Сперва стоит проконсультироваться у лечащего врача, который сам назначит дозу витамина D, передает NHS.

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