МГТУ выразил готовность принять отчисленных из зарубежных вузов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Отчисленных из зарубежных университетов российских студентов готовы принять в МГТУ имени Баумана. Об этом заявил врио ректора вуза Михаил Гордин в понедельник, 28 февраля.

— Решение о том, чтобы принять наших граждан для продолжения учебы, мы полностью поддерживаем и готовы реализовать в полной мере. Все, что нужно студентам-гражданам России, которые хотят вернуться в Россию и продолжить обучение в МГТУ имени Баумана, — это просто сообщить о своем желании, — сказал представитель университета.

После этого МГТУ сразу их примет, заверил он. За подробной консультацией следует обратиться к проректору по учебной работе или на горячую линию, приводит слова Гордина агентство городских новостей «Москва».

28 февраля в Минобрнауки сообщили, что отчисленные из зарубежных университетов студенты смогут бесплатно продолжить обучение в учебных заведениях России. Среди вузов ведомство, в частности, назвало МГУ, СПбГУ, ВШЭ, а также МИФИ.

Заявление министерства прозвучало после слов омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что фиксируются случаи отчисления российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине. Ведомство, как подчеркивается, принимает «беспрецедентные» меры по защите прав студентов из России, которых отчисляют из зарубежных вузов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.