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Переселение 80 семей в новое жилье по реновации стартовало на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение 80 семей в новое жилье по реновации стартовало на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Коровинское шоссе, 27 Карта всех событий

80 семей из дома на Коровинском шоссе в столичном районе Западное Дегунино приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Начиная с 25 февраля к переезду приступили 80 семей из дома 27 на Коровинском шоссе в новостройки на улице Ангарской и улице Базовской, — рассказал он, добавив, что эта пятиэтажка стала восьмой, которую расселяют в районе по программе реновации.

В Западном Дегунине для волнового переселения подобрали шесть стартовых площадок. По словам Сергея Левкина, на территории района переселение происходит в двух жилых корпусах, еще четыре объекта в настоящее время находятся в стадии проектирования и строительства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы. Во время беседы с местными жителями Собянин заявил, что граждане смогут посмотреть новые квартиры в новостройке в Симферопольском проезде через пару месяцев.

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