Синоптики предупредили о накоплении в Москве загрязняющих веществ в воздухе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Погода в столице в ближайшие дни будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом в понедельник, 28 февраля, предупредил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам, в первой половине наступившей недели в столичном регионе будет господствовать антициклон. Осадков в Москве и области не ожидается.

— Вечером 28 февраля, ночью и утром 1 марта, а также вечером 1 и ночью 2 марта будут преобладать метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что днем 1 и 2 марта погодные условия будут способствовать рассеиванию примесей.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в первые выходные марта москвичей ждут минусовые температуры, возможно увеличение снежного покрова. Высота снежного покрова на данный момент, по словам синоптика, составляет 18 сантиметров. К следующему вторнику значение может увеличиться до 20 сантиметров. В первый день весны Цыганков ожидает в столице переменную облачность без осадков. Столбики термометров 1 марта покажут от нуля до плюс двух градусов, 2-го числа — до плюс трех градусов, 3–4 марта вероятны осадки в виде мокрого снега и температура до плюс четырех градусов.