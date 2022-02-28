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Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Несмотря на все трудности, город живет

Алексей Зернаков

Илья Ашуров

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Несмотря на все трудности, город живет
Фото: twitter/RussiaUN

Донецк продолжает жить, несмотря на все трудности. Об этом специальному корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в Донецке сейчас довольно сложная ситуация с водой. Город находится на резервной системе водоснабжения. Мэр отметил, что главный узел водоснабжения расположен на территории «временно неподконтрольной ДНР».

Кулемзин подчеркнул, что ситуация в городе «стабильно сложная». Донецк продолжает жить: основные продуктовые магазины работают; в центре даже открыто несколько кафе; общественный транспорт ходит, но его движение регулярно корректируется из-за обстрелов.

Находящийся в Донецке корреспондент «ВМ» рассказал, что 27 февраля ВСУ из гаубиц обстреливали пригород Донецка — Александровку (как Мытищи для Москвы — прим. «ВМ»). В настоящее время Александровка — «вымерший город». Там в редких случаях можно встретить только собаку, все люди уехали.

28 февраля ВСУ полтора часа бомбили Киевский район Донецка. От очередной атаки украинской армии пострадало водоснабжение, передает корреспондент «ВМ».

Полное интервью с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным читайте на сайте «Вечерней Москвы» в ближайшее время.

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