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Построенную по реновации многоэтажку в Нижегородском районе введут в эксплуатацию до конца года

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Построенную по реновации многоэтажку в Нижегородском районе введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

В Нижегородском районе до конца текущего года введут в эксплуатацию многоэтажный дом на 234 квартиры, построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Нижегородский по адресу: улица Нижегородская, владение 76, в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время здесь идут фасадные и отделочные работы, монтаж кровли и окон, — рассказал глава ведомства.

Здание построили по индивидуальному проекту, они имеют три секции. Фасады дома отделают трехслойными панелями и облицуют керамическим кирпичом. На них появятся короба для кондиционеров.

В доме расположатся 234 квартир. Из них 39 однокомнатных, 159 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Три из них приспособлены для маломобильных жильцов. Отделку жилых помещений выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже дома расположатся магазины, салоны красоты, кафе, спортивные клубы и секции для детей. Каждую секцию оборудуют грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации, а также видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что 80 семей из дома на Коровинском шоссе в столичном районе Западное Дегунино приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации.

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