Сбой в движении трамваев произошел на юго-западе Москвы из-за ДТП на путях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

На Большой Черемушкинской улице на территории Юго-Западного административного округа города Москвы задерживаются трамваи № 26 и 38. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что причиной задержки стало ДТП на путях между остановками «Улица Шверника» и «Загородное шоссе».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Позже в ведомстве сообщили, что движение трамваев удалось восстановить.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет. Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода — 42 случая, при этом 55 процентов таких аварий произошло в зоне действия пешеходных переходов. Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта — 34 факта. Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошло пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.