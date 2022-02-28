ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 55-м километре Московской кольцевой автодороги (МАКД). Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что на внешней стороне магистрали перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись три грузовых и легковой автомобили. На место аварии прибыли оперативные городские службы.

Движение в сторону развязки с Можайским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет. Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода — 42 случая, при этом 55 процентов таких аварий произошло в зоне действия пешеходных переходов. Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта — 34 факта. Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошло пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.