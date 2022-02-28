Гостья московского отеля лишилась часов за миллион рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу дорогостоящих часов из сумочки, которую оставила в гостиничном номере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД ГУ МВД России по городу в понедельник, 28 февраля.

По словам женщины, она въехала в отель, расположенный в Спиридоновском переулке. При ней была дамская сумочка, в которой находились часы премиального бренда, приобретенные ею несколько лет назад за миллион рублей.

Вечером гостья столицы обнаружила, что после уборки номера часы из сумочки пропали.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что уборщика в аэропорту Шереметьево подозревают в краже норковой шубы стоимостью 200 тысяч рублей. Заявительница, отправляясь на посадку на свой рейс, оставила шубу на сиденье. На забытую вещь обратил внимание мужчина, осуществлявший уборку в зале вылета. Через несколько часов он спрятал ее в черный полиэтиленовый мешок и ушел.

Еще одна женщина лишилась дорогой шубы после посещения ресторана в центре столицы на минувшей неделе.