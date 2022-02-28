Минобороны заявило об авиаударах по шести колоннам украинских войск

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ВКС России в ходе операции на Украине поразили шесть колонн бронетехники ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в понедельник, 28 февраля.

— Подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное. С начала проведения специальной операции российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, — сказал военный.

Среди них он, в частности, назвал 75 радиолокационных станций и 81 зенитных ракетных комплекса. Кроме того, по его данным, военные уничтожили 311 украинских танков, 42 самолета и вертолета, а также 51 реактивную систему залпового огня. Добровольно за последние сутки оружие сложили 110 солдат ВСУ, приводит слова Конашенкова страница Минобороны VK.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.