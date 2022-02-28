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Госдеп уверяет, что США и НАТО не хотят конфликта с Россией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп уверяет, что США и НАТО не хотят конфликта с Россией
Фото: state.gov

США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Прайс также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания, передает ТАСС.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден не хочет вводить над Украиной бесполетную зону. По ее словам, это может привести к конфликту с Россией, так как контроль над бесполетной зоной пришлось бы поддерживать армии США.

27 февраля, Псаки также заявила, что НАТО не представляет для России никакой угрозы.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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