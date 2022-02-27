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СМИ: Белый дом заявил, что НАТО не представляет угрозы России

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Белый дом заявил, что НАТО не представляет угрозы России
Фото: flickr/nato

В Белом доме заявили, что НАТО не представляет для России никакой угрозы. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Ни разу НАТО не угрожала России, РФ не подвергалась угрозе со стороны Украины, — заявила она в интервью телекомпании ABC.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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