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Трасс предупредила, что ситуация на Украине может привести к конфликту России с НАТО

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Трасс предупредила, что ситуация на Украине может привести к конфликту России с НАТО
Фото: МИД РФ

Происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

— Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение. Этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться в конфликт с НАТО. А мы не хотим этого, — рассказала она в эфире телеканала Sky News.

По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

До этого глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что представители «Большой семерки» встретятся 27 февраля. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и спецоперацию России.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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