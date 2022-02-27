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Главы МИД G7 обсудят ситуацию на Украине 27 февраля

Михаил Алимов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Главы МИД G7 обсудят ситуацию на Украине 27 февраля
Фото: whitehouse

Представители «большой семерки» встретятся 27 февраля. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России. Об этом заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

— На сегодня запланировано совещание министров (иностранных дел - прим «ВМ»), — передает его слова телеканал NHK.

Страны G7 придерживаются общей позиции по вопросу Украины и продолжают тесную координацию.

По поводу отключения России от системы SWIFT, Япония будет действовать вместе со странами Запада и учитывать влияние этого шага на рынок. Дополнительные санкции страна также введет в координации с Европой и США.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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