В России изменились условия выдачи водительских прав

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С 1 марта 2022 года в России меняются правила выдачи водительских прав. Так, при получении обязательной медицинской справки, россиянам, лишенным прав ранее, нужно будет сдавать дополнительные анализы.

Водители, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, при получении медицинской справки будут сдавать анализы крови и мочи.

Также известно, что аналогичные меры будут применяться к тем водителям, у которых в ходе прохождения медкомиссии выявлен тремор рук, повышенная потливость, эмоциональная неустойчивость и низкий пульс.

Однако на остальных водителей транспортных средств новые правила прохождения медкомиссии не распространяются.

Что еще изменится в жизни граждан России с 1 марта ранее написала «Вечерняя Москва». Отмечается, что новшества затронут сферы автотранспорта и здравоохранения. Так, например, оплачивать проезд по платным трассам автомобилисты смогут тремя способами: на пункте оплаты, предоплатой при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система «свободный поток».