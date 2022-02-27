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Что изменится с 1 марта: данные о пациентах со всей страны объединит информационная система

Алексей Хорошилов

Общество
Что изменится с 1 марта: данные о пациентах со всей страны объединит информационная система
Главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова с планшетом / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С 1 марта вступает в силу ряд законодательных новшеств в сферах автотранспорта и здравоохранения.

Платные дороги

Оплачивать проезд по платным трассам с 1 марта автомобилисты смогут тремя способами: на пункте оплаты, предоплатой при регистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система «свободный поток». Такая безбарьерная система действует, к примеру, на Центральной кольцевой автодороге. Машины проезжают без остановки через рамки, а плата списывается через транспондер или вносится позже. Автомобиль фиксируют камеры.

Процедуры медсправки

Некоторым автомобилистам с 1 марта придется сдавать анализы для получения водительской медсправки. Согласно новому приказу Минздрава, ее потребуют у тех, кого раньше лишали прав за «пьяное вождение» или отказ от медосвидетельствования. Также нововведение коснется водителей, ранее судимых за ДТП в нетрезвом виде или повторное управление в состоянии опьянения. Для установления регулярного употребления алкоголя нужно будет сдать кровь, а для выявления психоактивных веществ — мочу. На анализы направят и водителей, у которых выявлены признаки алкоголизма или наркомании.

— Речь о клинических признаках: приходит человек, и, если врач видит, что у него руки трясутся или чем-то исколоты, такого человека могут отправить сдавать анализы, — пояснил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

История болезни не потеряется

С 1 марта вступает в силу новое положение о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Изменения позволят собрать все необходимые сведения о пациентах в одном месте в электронном виде. Система свяжет между собой все региональные медицинские организации страны.

— Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего: различные выписки, справки, медкарты. Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу, — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Технику сдать, нельзя выбросить

Россиянам запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику — только сдавать на переработку. Такое правило вступит в силу с 1 марта.

Приказ Минприроды РФ, запрещающий выбрасывать в мусорные контейнеры компьютеры и бытовую технику, опубликован на сайте электронного фонда нормативно-технической и нормативно-правовой информации. «Отходы электронного оборудования подлежат сбору, накоплению, хранению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, условия и способы которых должны обеспечивать безопасность окружающей среды и здоровья человека», — говорится в документе.

С 2021 года в России запрещено вывозить на свалки 182 вида товаров. Нам уже сегодня нельзя выбрасывать в контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, химические вещества, лампочки, аккумуляторы. Ситуация со старой мебелью немного отличается.

Ее выбрасывать можно, но только не в обычный мусорный бак, а на специальную площадку для крупногабаритных отходов. А с 1 марта к этому списку прибавились бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Материалы, из которых изготовлена такая техника, разлагаются буквально веками. Даже обычный пластик будет распадаться 200–300 лет, выделяя вещества-онкогены, то есть способные вызвать рак. Разлагаясь, пластмасса портит почву, вредит мелким животным, попадает через грунтовые воды в источники.

Нарушение правил обращения с отходами грозит штрафом. Для физических лиц он составит от одной до двух тысяч рублей, для юридических — от 100 до 250 тысяч. За повторное нарушение в течение года штраф для граждан увеличивается до 2–3 тысяч рублей, а для компаний — до 250–400 тысяч.

Самое крупное денежное взыскание — за нарушение обращения с отходами, из-за которого пострадали люди или окружающая среда: для физических лиц штраф составит 3–4 тысячи рублей, а для организаций — 400– 500 тысяч.

Напомним, в Москве действует бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей». На портале mos.ru можно оставить заявку на вывоз холодильника, стиральной машины, кухонной плиты, посудомоечной машины, железной двери и даже автомобиля.

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