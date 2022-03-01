Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы

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Во вторник, 1 марта, компания Mastercard сообщила о блокировке доступа ряда финансовых институтов к платежной сети в России. Это связано с распоряжениями о санкциях против РФ.

— В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard, — следует из публикации компании.

Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее не стоит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.