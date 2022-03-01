Сбербанк повысит ставки по ипотеке до 18,6 процента с 1 марта

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Сбербанк с 1 марта повысит ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилое имущество на 7,5 процентных пункта, то есть до 18,6 процента. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. <...> Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что клиенты организации могут снизить ставку по ипотеке, если оформят сделку в электронном виде. Также снижение ожидается при первоначальном взносе от 20 процентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда России, передает ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 28 февраля. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.