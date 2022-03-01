В батальоне «Восток» сообщили, что войска ДНР берут украинских силовиков в кольцо

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Народная милиция ДНР благодаря своему продвижению в наступлении берет украинских силовиков в кольцо. Ожидается, что они сложат оружие в ближайшее время. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов.

По его словам, хорошо укрепленные опорные пункты вооруженных сил Украины не помешали войскам ДНР продвинуться в западных направлениях.

Он также признал, что со стороны Донецкой народной республики тоже есть потери.

— Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом, — цитирует Семенова РИА Новости.

ВКС России в ходе операции на Украине поразили шесть колонн бронетехники ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в понедельник, 28 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.