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Басурин сообщил, что Мариуполь будет полностью взят в кольцо 1 марта

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин сообщил, что Мариуполь будет полностью взят в кольцо 1 марта
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Украинский город Мариуполь будет полностью взят в кольцо во вторник, 1 марта. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, из города необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители смогли покинуть его территорию.

— Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно, будут отбирать у гражданских, — добавил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов сообщил, что Народная милиция ДНР благодаря своему продвижению в наступлении берет украинских силовиков в кольцо. Ожидается, что они сложат оружие в ближайшее время. По его словам, хорошо укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины не помешали войскам ДНР продвинуться в западных направлениях. Он также признал, что со стороны Донецкой народной республики тоже есть потери.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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