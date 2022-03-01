Петербургский математик дал прогноз относительно пандемии коронавируса в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Дальнейший прогноз изменения заболеваемости дал кандидат технических наук, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) Артур Каримов.

Как сообщил ученый, в настоящее время стоит ждать снижения уровня заболеваемости. В марте число новых случаев в России снизится примерно до менее 100 тысяч человек.

Новый подъем заболеваемости возможен через несколько месяцев, ближе к осени.

— К сожалению, пандемия никуда не денется, и в этом году нас ожидают, скорее всего, еще две новых волны, — рассказал Каримов в комментарии «Невским новостям».

Ученый пояснил, что за основу для расчетов взял модифицированную модель развития эпидемии типа SEIRD, которая описывает динамику эпидемии в зависимости от числа восприимчивых людей, людей в латентной и острой фазе заболевания, выздоровевших и умерших.

В настоящее время ситуация с коронавирусом в Петербурге постепенно улучшается. Накануне петербургские медицинские специалисты зафиксировали 5409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает ФАН.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России.