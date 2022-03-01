Американский законодатель предложил изъять яхты попавших под санкции граждан РФ

Фото: twitter.com//FamilyEnterpri3

В Соединенных Штатах предложили конфисковать яхты, самолеты и другую собственность у попавших под санкционные меры россиян. С такой идеей выступил член палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден во вторник, 1 марта.

Он отметил, что внес соответствующий законопроект на рассмотрение.

— Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину, — заявил политик.

Однако уточняется, что на сайте Конгресса такой проект закона не представлен, пишет РИА Новости.

28 февраля ЕС объявил о введении нового пакета санкций в отношении России из-за операции на Украине. Брюссель добавил в список 26 человек и одну организацию. Так, меры ввели против бизнесменов Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Под санкциями оказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список попали журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, а также телеведущая Ольга Скабеева.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.