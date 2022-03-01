В Подмосковье восстановят 1,3 тысячи гектаров леса в этом году

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В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на территории Московской области будет восстановлено около 1,3 тысячи гектаров лесных массивов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Деревья будут высаживать на тех участках, где ранее осуществляли сплошные санитарные рубки. Предварительно будет проведена подготовка почвы для посадок сеянцев 1–3 лет. Их высота — около 12 сантиметров.

— А уже через 7 лет на местах нынешних посадок появится молодой лес, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Около 100 гектаров пойдет под посадку культур, которую специалисты проведут совместно с жителями области в ходе многочисленных патриотических акций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев. Особое внимание уделят территориям возле населенных пунктов, дорог и социальных объектов. Также будут проверены проблемные участки, о которых сообщали местные жители.