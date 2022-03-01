Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье восстановят 1,3 тысячи гектаров леса в этом году

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье восстановят 1,3 тысячи гектаров леса в этом году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на территории Московской области будет восстановлено около 1,3 тысячи гектаров лесных массивов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Деревья будут высаживать на тех участках, где ранее осуществляли сплошные санитарные рубки. Предварительно будет проведена подготовка почвы для посадок сеянцев 1–3 лет. Их высота — около 12 сантиметров.

— А уже через 7 лет на местах нынешних посадок появится молодой лес, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Около 100 гектаров пойдет под посадку культур, которую специалисты проведут совместно с жителями области в ходе многочисленных патриотических акций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев. Особое внимание уделят территориям возле населенных пунктов, дорог и социальных объектов. Также будут проверены проблемные участки, о которых сообщали местные жители.

Читайте также:
Подмосковье Лес Деревья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Александр Лосото
Александр Лосото

Поговори со мной в больнице

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обиженный трубный рев

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Повторять не будем

Все мнения
О проекте