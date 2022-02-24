В Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На территории Московской области в этом году от погибших и поврежденных деревьев очистят 3,2 тысячи гектаров леса. Работы проведут с целью улучшения санитарного состояния лесов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Олега Баженова, на некоторых территориях проведут сплошную вырубку деревьев, на других — выборочную. Кроме того, почти на двух тысячах гектаров проведут уборку неликвидной древесины.

Особое внимание уделят территориям возле населенных пунктов, дорог и социальных объектов. Также будут проверены проблемные участки, о которых сообщали местные жители.

После проведения работ на участках проведут лесовосстановление.

Ранее сообщалось, что активная подготовка к пожароопасному сезону началась в Московской области. На сегодняшний день утверждены планы тушения пожаров во всех девятнадцати лесничествах, подведомственных Комлесхозу. На их основе создан проект сводного плана ликвидации возгораний в лесных массивах Московской области.