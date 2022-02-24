Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На территории Московской области в этом году от погибших и поврежденных деревьев очистят 3,2 тысячи гектаров леса. Работы проведут с целью улучшения санитарного состояния лесов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Олега Баженова, на некоторых территориях проведут сплошную вырубку деревьев, на других — выборочную. Кроме того, почти на двух тысячах гектаров проведут уборку неликвидной древесины.

Особое внимание уделят территориям возле населенных пунктов, дорог и социальных объектов. Также будут проверены проблемные участки, о которых сообщали местные жители.

После проведения работ на участках проведут лесовосстановление.

Ранее сообщалось, что активная подготовка к пожароопасному сезону началась в Московской области. На сегодняшний день утверждены планы тушения пожаров во всех девятнадцати лесничествах, подведомственных Комлесхозу. На их основе создан проект сводного плана ликвидации возгораний в лесных массивах Московской области.

Читайте также:
Подмосковье Лес Деревья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте