Россияне сняли с карт 294,2 миллиарда рублей наличными 28 февраля

Фото: АГН Москва

Россияне сняли со своих карт 294,2 миллиарда рублей наличными в понедельник, 28 февраля. Эта сумма значительно уступает показателям предыдущего рабочего дня. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным регулятора, 25 февраля спрос на наличные вырос за день почти в 12,5 раза. Тогда россияне сняли 1,289 триллиона рублей.

Центробанк России продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей с расчетами на 28 февраля.

При этом с расчетами на 25 февраля регулятор продал на рынке валюту на 84,8 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

По состоянию на 10:10 1 марта курс евро в начале торгов на Московской бирже вырос до 106,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом курс доллара подскочил до 94,9 рубля. Таким образом, валютные курсы в начале торгов увеличились на 0,42 процента. Курс евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов Московской биржи превысил 121 рубль. Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.