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Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 121 рубль

Виктория Сикерина

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Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 121 рубль
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс евро в понедельник, 28 февраля, в ходе торгов Московской биржи превысил 121 рубль. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

При этом курс доллара опередил показатель в 109 рублей.

Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

В этот же день курс евро на рынке Forex утром увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля. До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

На подписание указа президентом РФ нервно среагировали инвесторы. Индекс Московской биржи откатился к ноябрьским значениям 2020 года. А в лидерах падения оказались «голубые фишки». Как будет развиваться ситуация далее, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина. Эксперт отметил, что падение усугубило и то обстоятельство, что выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР было поручено Вооруженным силам РФ.

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