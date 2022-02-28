Курс доллара на рынке Forex достиг 117 рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс евро на рынке Forex по состоянию на 07:05 понедельника, 28 февраля, увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля.

До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля, пишет Bloomberg.

Уточняется, что такие показатели были достигнуты впервые в истории.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал возвращение рубля к прежнему курсу. Он отметил, что национальная валюта России, скорее всего, приблизится к котировке 76 рублей за доллар. По его словам, на курс любой валюты прежде всего влияет общее состояние макроэкономической ситуации в стране. Несмотря на ряд проблем, экономика России находится в стабильном состоянии. В настоящее время не наблюдается признаков ни взлета, ни падения, считает Беляев.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.