Движение трамваев на юге Москвы восстановлено

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» восстановлено. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

До этого сообщалось, что трамваи задерживаются на данном участке по техническим причинам. Дептранс призвал пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет. Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов. Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта (34 происшествия). Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошли пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.